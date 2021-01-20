У США закінчуються останні приготування до інавгурації Байдена: відео

У Сполучених Штатах закінчуються останні приготування до інавгурації обраного президента Джо Байдена. Разом з дружиною він вже у столиці Вашингтоні, де вшанував пам'ять померлих через пандемію COVID-19.
На публіці подружжя Байденів, як завжди, у рукавичках і масках. Новообраний президент з усією серйозністю ставиться до пандемії, яка забрала життя понад 400 тисяч американців.
Раніше повідомляли, що інавгурацію Джо Байдена можуть спробувати зірвати учасники ультраправого руху QAnon, які підтримують чинного президента США Дональда Трампа. Екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Нацгвардії, а також вивчали на картах вразливі місця в Вашингтоні.
Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена
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