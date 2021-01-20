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У США закінчуються останні приготування до інавгурації Байдена: відео

20 січня, 11:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новообраний президент з усією серйозністю ставиться до пандемії

У Сполучених Штатах закінчуються останні приготування до інавгурації обраного президента Джо Байдена. Разом з дружиною він вже у столиці Вашингтоні, де вшанував пам'ять померлих через пандемію COVID-19.

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На публіці подружжя Байденів, як завжди, у рукавичках і масках. Новообраний президент з усією серйозністю ставиться до пандемії, яка забрала життя понад 400 тисяч американців.

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Раніше повідомляли, що інавгурацію Джо Байдена можуть спробувати зірвати учасники ультраправого руху QAnon, які підтримують чинного президента США Дональда Трампа. Екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Нацгвардії, а також вивчали на картах вразливі місця в Вашингтоні.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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США інавгурація Джо Байден
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