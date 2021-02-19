У США жінки замаскувалися під бабусь, щоб зробити щеплення від COVID-19 (відео)

Вони наділи капелюхи, рукавички й окуляри, намагаючись виглядати як пенсіонерки

В американському штаті Флорида дві жінки переодяглися в бабусь, щоб отримати щеплення проти коронавірусу.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Зловмисницям 44 і 34 роки, вони наділи капелюхи, рукавички й окуляри, щоб замаскуватися під 65-річних – вік, який є пріоритетним для вакцинації.

"Вчора ми дізналися, що дві молоді жінки прийшли (до центру вакцинації – Ред.), одягнені як бабусі, щоб зробити щеплення вдруге. Не знаю, як їм вдалося уникнути (затримання – Ред.) вперше, але вони прийшли отримати щеплення", – сказав глава департаменту охорони здоров'я штату Рауль Піно.

Розсекретити фейковий бабусь вдалося, коли співробітники центру помітили невідповідністі з датами народження в водійських правах і картах вакцинації жінок.

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Представники офісу шерифа винесли порушницям попередження, а в центрі вакцинації посилили охорону.

Як повідомлялося раніше, літній пацієнт з Греції помер після того, як отримав вакцину від коронавірусу.

Також "Сьогодні" писали про те, кому не можна робити COVID-щеплення.

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