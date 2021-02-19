Русский
$ 27,85
33,65
  1. Світові новини
  2. США

У США жінки замаскувалися під бабусь, щоб зробити щеплення від COVID-19 (відео)

19 лютого, 16:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Вони наділи капелюхи, рукавички й окуляри, намагаючись виглядати як пенсіонерки

В американському штаті Флорида дві жінки переодяглися в бабусь, щоб отримати щеплення проти коронавірусу.

Реклама

Про це повідомляє The Washington Post.

Зловмисницям 44 і 34 роки, вони наділи капелюхи, рукавички й окуляри, щоб замаскуватися під 65-річних – вік, який є пріоритетним для вакцинації.

"Вчора ми дізналися, що дві молоді жінки прийшли (до центру вакцинації – Ред.), одягнені як бабусі, щоб зробити щеплення вдруге. Не знаю, як їм вдалося уникнути (затримання – Ред.) вперше, але вони прийшли отримати щеплення", – сказав глава департаменту охорони здоров'я штату Рауль Піно.

Розсекретити фейковий бабусь вдалося, коли співробітники центру помітили невідповідністі з датами народження в водійських правах і картах вакцинації жінок.

В тренді
США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року
Реклама

Представники офісу шерифа винесли порушницям попередження, а в центрі вакцинації посилили охорону.

Як повідомлялося раніше, літній пацієнт з Греції помер після того, як отримав вакцину від коронавірусу.

Також "Сьогодні" писали про те, кому не можна робити COVID-щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США вакцинація вакцина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдром
У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдромСША
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалюти
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалютиКриптовалюта
Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)
Сніговий шторм у США: люди палять паркани і вмирають від отруєння газом (фото)США
Місяць їли кокоси: на безлюдному острові на Багамах врятували трьох
Місяць їли кокоси: на безлюдному острові на Багамах врятували трьох "робінзонів"США
На слуханнях у Сенаті США показали нове відео штурму Капітолію
На слуханнях у Сенаті США показали нове відео штурму КапітоліюСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти