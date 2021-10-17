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У Техасі під час арешту сталася стрілянина: є загиблий

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 жовтня, 00:59
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Один з порушників було затримано, проте стрілок досі розшукується
Один з правоохоронців помер в лікарні. Колаж "Сегодня".
Один з правоохоронців помер в лікарні. Колаж "Сегодня".

У Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту.

Про це пише AP.

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Що сталося:

Зазначається, що помічники констебля намагалися провести арешт в барі, проте один з відвідувачів відкрив по ним вогонь в спину з рушниці. Один з правоохоронців помер в лікарні, ще двоє – госпіталізовані. Один з порушників було затримано, проте стрілок досі розшукується.

Поліція Х'юстона почала розслідування. Згідно їхньою версією, помічники констебля планували перешкодити пограбуванню.

Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина . В результаті двоє чоловіків отримали поранення.

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Крім того, в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

А в Харкові чоловік розстріляв в двох людина через сварку в черзі в буфет.

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