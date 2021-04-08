У Техасі сталася стрілянина: є поранені

У четвер, 8 квітня, в США в місті Брайан (штат Техас) відбулася стрілянина. В результаті інциденту травми отримали шестеро осіб, деякі з них у важкому стані.

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Про це пише сайт KIRO 7.

Лейтенант поліції Брайана Джейсон Джеймс підтвердив, що деякі потерпілі в критичному стані, але інші подробиці не розкрив. Поки інформації про передбачуване злочинця немає.

Стрілянина сталася на наступний день після того, як п'ятеро осіб були вбиті в результаті стрілянини в будинку в Рок-Хіллі, Південна Кароліна.

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Раніше в Сполучених Штатах чоловік відкрив стрілянину в продуктовому магазині в місті Боулдер (штат Колорадо), а потім розстріляв поліцейських, які прибули на виклик. Загинули 10 осіб.

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Також ми повідомляли, що в Чикаго на вечірці відкрили стрілянину, постраждало щонайменше 15 осіб, двоє з них загинули на місці.

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