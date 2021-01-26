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У Telegram продають базу даних 500 млн користувачів Facebook

26 січня, 16:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мобільні номери користувачів були злиті ще в 2019 році

Кіберзлочинці отримали доступ до даних більш ніж півмільярда користувачів соцмережі Facebook і продають їх усім охочим.

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Про це повідомляє видання Vice.

"Злив" даних виявила компанія з кібербезпеки Hudson Rock, про що заявив її співзасновник Елон Галь. За його словами, кіберзлочинці продають інформацію про персональні дані 500 млн користувачів зі США, Канади. Великої Британії, Австралії та 15 інших країн.

У Facebook стверджують, що дані користувачів були розсекречені через тимчасову вразливість у захисті кілька років тому. Проблему було усунуто в серпні 2019 року. Незважаючи на це, дані продовжують становити небезпеку для кібербезпеки і конфіденційності користувачів.

Доступ до бази надається через Telegram-бот. Будь-хто з охочих може дізнатися, до якого акаунту прив'язаний мобільний номер і навпаки. Прейскурант при цьому починається від 20 доларів за один номер і закінчується 5 тис. доларів за 10 тис. номерів.

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Нагадаємо, що в жовтні Євросоюз почав розслідування щодо Facebook через можливий "злив" і недостатню захищеність особистих даних дітей в соцмережі Instagram.

Також раніше повідомляли про викрадення хакерами даних про понад 10 млн акаунтів на сайтах онлайн-бронювання готелів, зокрема Booking.

А про те, як Facebok вирішив судитися з двома українцями, звинуваченими в хакерстві, дивіться у відеосюжеті:

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хакери Facebook кіберзлочинність Telegram особисті дані
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