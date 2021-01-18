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У Вашингтоні готуються до можливих протестів: ми пройшлися по столиці США (фото, відео)

18 січня, 09:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У столиці США продовжують посилювати заходи безпеки

У Вашингтоні продовжують активно готуватися до інавгурації Джо Байдена, а точніше до можливих через неї протестів.

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Підприємці забивають вітрини своїх магазинів і офісів фанерою, а на вулицях встановлюють металеві огорожі. Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"
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Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

По всьому центру Вашингтона з'являються намети, всередині яких встановлюють рамки металодетекторів. Тільки пройшовши через них, людей пускають до центральної частини міста.

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"
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Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Вулиці майже порожні, більшість американців залишаються вдома у ці дні. Тим, хто все ж таки зважиться їхати в центр, щоб побачити інавгурацію, дістатися сюди буде вкрай складно.

Весь центр перекритий, дороги заблоковані залізними парканами, бетонними блоками, а також закриті 14 станцій метро, ​​які розташовані поблизу Білого дому та Капітолію.

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Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

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Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Метро почне працювати 21 січня, на наступний день після інавгурації.

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні"

Фото Зоряни Степаненко, "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Нагадаємо, під час інавгурації Байдена безпеку гарантуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, Частина з них буде зі зброєю. Таке рішення міністерство Сухопутних військ прийняло після заворушень у Конгресі, які влаштували прибічники Трампа.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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