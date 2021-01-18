У Вашингтоні готуються до можливих протестів: ми пройшлися по столиці США (фото, відео)

У Вашингтоні продовжують активно готуватися до інавгурації Джо Байдена, а точніше до можливих через неї протестів.
Підприємці забивають вітрини своїх магазинів і офісів фанерою, а на вулицях встановлюють металеві огорожі. Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.
По всьому центру Вашингтона з'являються намети, всередині яких встановлюють рамки металодетекторів. Тільки пройшовши через них, людей пускають до центральної частини міста.
Вулиці майже порожні, більшість американців залишаються вдома у ці дні. Тим, хто все ж таки зважиться їхати в центр, щоб побачити інавгурацію, дістатися сюди буде вкрай складно.
Весь центр перекритий, дороги заблоковані залізними парканами, бетонними блоками, а також закриті 14 станцій метро, які розташовані поблизу Білого дому та Капітолію.
Метро почне працювати 21 січня, на наступний день після інавгурації.
Нагадаємо, під час інавгурації Байдена безпеку гарантуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, Частина з них буде зі зброєю. Таке рішення міністерство Сухопутних військ прийняло після заворушень у Конгресі, які влаштували прибічники Трампа.
Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк