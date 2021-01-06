У Вашингтоні через протести ввели комендантську годину

У Вашингтоні через протести, на які вийшли прихильники Трампа, ввели комендантську годину.
Про це повідомляє Bloomberg в Twitter.
Мер Вашингтона Мюріель Боузер ввела в окрузі Колумбія комендантську годину на 12 годин – з 18:00 до 6:00.
Нагадаємо, учасники протесту увірвалися в будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес планував оголосити результати виборів президента, перемогу на яких здобув Джо Байден.
До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.
Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.
Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.
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