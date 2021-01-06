У Вашингтоні через протести ввели комендантську годину

В окрузі Колумбія ввели комендантську годину на 12 годин

У Вашингтоні через протести, на які вийшли прихильники Трампа, ввели комендантську годину.

Реклама

Про це повідомляє Bloomberg в Twitter.

Мер Вашингтона Мюріель Боузер ввела в окрузі Колумбія комендантську годину на 12 годин – з 18:00 до 6:00.

Нагадаємо, учасники протесту увірвалися в будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес планував оголосити результати виборів президента, перемогу на яких здобув Джо Байден.

В тренді Відсторонення Трампа: демократи починають процедуру імпічменту

До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Реклама

Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама