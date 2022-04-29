У Вашингтоні відкрили виставку, присвячену вторгненню РФ в Україну (фото)

Вона буде у будівлі Капітолію півтора місяця

Виставку відкрили саме в той момент, коли конгресмени голосували за ленд-ліз для України/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула, колаж: "Сьогодні"

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес оптимістично дивиться на ініціативи президента США Джо Байдена про вилучення активів російських олігархів у США.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспонденту "Україна 24" на відкритті виставки, присвяченій вторгненню Росії в Україну в Капітолії.

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Фотовиставку Ненсі Пелосі відкрила разом з послом України в США Оксаною Макаровою. Фотографії російсько-української війни будуть представлені в головній будівлі Капітолію півтора місяця. Цікаво, що відкриття виставки проходило саме в той момент, коли конгресмени голосували за ленд-ліз для України.

Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула Виставка, присвячена вторгненню Росії в Україну в Капітолії/Фото: "Сьогодні"/Юрій Гула 1 /8

Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз

Палата представників США підтримала відкриття для України ленд-лізу. "За" проголосувало 417 членів Палати представників.

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На сайті Конгресу США сказано, що цей законопроєкт тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання чи оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

У тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та інших цілей.

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