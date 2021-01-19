У Вашингтоні нацгвардійців ще раз перевірять перед інавгурацією Байдена

У США всіх нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні у зв'язку з запланованою на 20 січня церемонією інавгурації Джо Байдена, додатково перевірить Департамент внутрішньої безпеки Міноборони.

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Про це йдеться у заяві в. о. глави Пентагону Крістофера Міллера.

За його словами це звичайна процедура для заходів такого масштабу, жодних особливих відомостей від розвідки щодо цього в Міноборони США не отримували.

"Хоча у нас немає розвідданих, що вказують на інсайдерську загрозу, ми зробимо все можливе для забезпечення безпеки столиці", – заявив Міллер.

Крім того, Національна гвардія округу Колумбія проводить додаткове навчання новоприбулих військовослужбовців з виявлення можливих загроз – якщо вони бачать або чують щось незвичайне, то повинні повідомляти про це.

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Нагадаємо, сьогодні під час репетиції інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні людей з будівлі Конгресу – Капітолію евакуювали через загрозу пожежі.

Нещодавно в Капітолії стався ще один інцидент: через контрольно-пропускний пункт в будівлю намагався пройти за підробленою інавгураційною перепусткою чоловік із зарядженим пістолетомі понад 500 патронами.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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