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У залі Конгресу перші жертви – застрелений протестувальник (відео)

6 січня, 22:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Постраждали щонайменше п'ятеро осіб

У США, де прихильники Трампа захопили будівлю Капітолію, є перші жертви. Загинув один з протестувальників.

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Повідомляється, що щонайменше, п'ятеро поранені.

У Вашингтоні оголосили комендантську годину. Водночас Трамп і обраний президент США Джо Байден закликали протестувальників до порядку.

До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

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Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

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Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

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США комендантська година Дональд Трамп
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