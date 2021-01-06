У залі Конгресу перші жертви – застрелений протестувальник (відео)

У США, де прихильники Трампа захопили будівлю Капітолію, є перші жертви. Загинув один з протестувальників.

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Повідомляється, що щонайменше, п'ятеро поранені.

У Вашингтоні оголосили комендантську годину. Водночас Трамп і обраний президент США Джо Байден закликали протестувальників до порядку.

До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

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Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

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