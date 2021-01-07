У зоопарку Нікарагуа народився рідкісний білий тигр (відео)

Мати тигреня, бенгальського тигра з жовто-чорним хутром, врятували з цирку п'ять років тому

У зоопарку Нікарагуа народився білий бенгальський тигр.

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Як повідомляє AFP, бенгальський тигр-дівчинка на ім'я Ньєво (nieve – "сніг" на іспанському) народився тиждень тому.

За словами директора зоопарку Едуардо Сакаса, при народженні вона важила трохи менше кілограма. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) описує білих тигрів як "генетичну аномалію", в дикій природі не живе жодна подібна тварина. А ось в неволі мешкають кілька білих тигрів.

За словами Сакаса, Ньєво стала першим білим тигром, що народилися в країні від пари батьків звичного забарвлення. Річ у тому, що мати дитинчати успадкувала рідкісний ген від свого діда, який був білим тигром. Зазначається, мати тигреня, бенгальського тигра з жовто-чорним хутром, врятували з цирку п'ять років тому.

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"Але у неї не було молока для годування Ньевес. Дружина пана Сакаса, Марина Аргуелло розповіла, що годує Ньевес теплим козячим молоком кожні 3 години", – йдеться в повідомленні.

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Виховання майбутньої тигриці взяла на себе дружина директора зоопарку Марина Аргуелло, через те, що дитину відкинула мати.

Нагадаємо, в бердянському зоопарку для левів і тигрів влаштували незвичайну забаву – кавуновий футбол. Співробітники зоопарку дали хижакам смачні "м'ячики", якими тварини з цікавістю взялися грати.

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