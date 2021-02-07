Вакцина AstraZeneca неефективна проти нової мутації COVID-19 – дослідження

У компанії впевнені, що вакцина може захистити від важкої форми захворювання

Вакцина від COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету поки малоефективна проти південноафриканського штаму коронавірусу, забезпечуючи дуже обмежений захист від нього.

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Про це свідчать дані випробувань, передає Reuters з посиланням на дослідження, опубліковане FT.

Дослідження, проведене Оксфордським університетом, в якому були задіяні 2026 добровольців, показало, що дві дози препарату не захищають вакцинованих від легкої і середньої форм захворювання, що викликається новою мутацією вірусу.

Зазначається, що наразі найбільше занепокоєння у вчених і експертів у сфері охорони здоров'я викликають так звані британський, південноафриканський і бразильський варіанти, які поширюються швидше, ніж інші.

Водночас представник AstraZeneca уточнив, що перші дані дослідження з невеликою кількістю учасників і справді показали обмежену ефективність у випадку з легкою формою захворювання, а даних про вплив вакцини на важкі форми немає.

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"Ми не змогли належним чином встановити вплив вакцини на важкі захворювання з госпіталізацією, оскільки випробовувані були переважно молодими здоровими дорослими", – розповів він.

При цьому компанія вважає, що її вакцина може захистити від важкої форми захворювання.

Жоден з більш ніж 2000 учасників дослідження не був госпіталізований і не помер.

Нагадаємо, раніше в британсько-шведській фармкомпанії AstraZeneca заявляли, що їхня вакцина від COVID-19 показала ефективність вже після першої введеної дози.

Ми також повідомляли, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Novavax.

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