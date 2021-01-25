Вакцина Moderna від COVID-19 вбиває вірус-мутант

Вакцина американської компанії Moderna від COVID-19 виявилася дієвою й проти мутованих штамів коронавірусу, які раніше виявили у Великій Британії та ПАР.
Про це 25 січня повідомили в пресслужбі фармацевтичної компанії.
Втім, йдеться лише про попередні дослідження, оскільки всі вони проводилися in vitro – вакцину вводили в лабораторних умовах, додаючи до сироваток крові людей, інфікованих новими видами вірусу.
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"Вакцинація COVID-вакциною Moderna дала нейтралізувальні титри проти всіх протестованих основних нових варіантів, включно з B.1.1.7 і B.1.351, які були вперше виявлені у Великій Британії і ПАР відповідно", – стверджують в компанії.
На цьому тлі дослідники резюмують, що, як очікується, введення двох доз вакцини Moderna становитимуть захист від усіх основних нових штамів коронавірусної інфекції, які були виявлені на сьогодні.
Водночас, щоб переконатися в тому, чи дійсно вакцина діє на людей, необхідні подальші дослідження.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що свою ефективність проти мутованого штаму коронавірусу, який був вперше виявлений у Великій Британії, показала і вакцина Pfizer.
Також повідомляли, що мутацію коронавірусу зафіксували вже в 25 європейських країнах.
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