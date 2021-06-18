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Вакцинація і сперма: вчені розвіяли побоювання мільйонів чоловіків

18 червня 2021 14:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американські дослідники проаналізували обсяг, концентрацію, рухливість і кількість сперматозоїдів у чоловіків до і після імунізації від COVID-19

Боятися нема чого - вакцина на сперматозоїдів ніяк не впливає. Фото: колаж "Сьогодні"

Боятися нема чого - вакцина на сперматозоїдів ніяк не впливає. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцина від коронавірусу, у будь-якому разі препарати Pfizer або Moderna, не впливає на чоловічу фертильність, на відміну від самої інфекції.

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Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації.

Група вчених з Університету Майамі досліджувала зразки сперми 45 чоловіків у віці від 25 до 31 року. Перед цим піддослідні пройшли обстеження на предмет відсутності проблем з фертильністю.

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Зразки сперми брали перед першою ін'єкцією мРНК-вакцини і за 70 днів після другої дози, після чого сім'я досліджували на визначення обсягу, концентрації, рухливості і загальної кількості сперматозоїдів.

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"Ми не виявили змін сперми у молодих здорових чоловіків, які отримали обидві дози мРНК-вакцини", – констатує автор дослідження, директор відділу чоловічої репродуктивної медицини та хірургії Університету Майамі Ранджит Рамас.

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І хоча інші види вакцин, зокрема і AstraZeneca, що застосовується в Україні, не досліджувалися, лікар Рамас вважає, що вони також не впливають на чоловічу фертильність.

Нагадаємо, що минулого місяця американські вчені виявили існування перехресного імунітету до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, що циркулюють серед людей і викликають звичайну застуду.

А от німецькі вчені закликають правильніше харчуватися і більше рухатися, оскільки через локдауни людству загрожує пандемія ожиріння.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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