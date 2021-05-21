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Вакцинація від коронавірусу у США: людей заманюють грошима і безкоштовним проїздом

21 травня, 17:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Сполучених Штатах вакцинують всіх бажаючих віком від 12 років, до червня хочуть прищепити 70% населення

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

У Сполучених Штатах вигадують різні способи, як заманити людей в пункти вакцинації від коронавірусу. До липня влада планує імунізувати 70% населення країни. Зараз вакцинують всіх бажаючих, кому виповнилося 12 років. Навіть без американського паспорта.

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Кореспондент "Сьогодні" в США Олена Гончаренко зробила щеплення сама і перевірила, як заохочують до цього американців.

"На своє перше щеплення Pfizer я записалася через інтернет. Ін'єкція безкоштовна. Як і поїздка в пункт вакцинації. Щоб залучити якомога більше людей у США зробити укол проти коронавірусу – служби таксі безкоштовно відвозять до місця щеплень", – розповідає кореспондент.

Пункт вакцинації розташований в звичайній аптеці.

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Один з ресторанів іспанської кухні у Вашингтоні роздає бонусні карти на 50 доларів, тим, хто отримав дві дози вакцини.

"А якби я жила в штаті Огайо, могла б поборотися за мільйон доларів. Протягом п'яти тижнів щосереди там обиратимуть щасливчиків серед тих, хто вколов хоча б одну дозу", – розповідає Олена Гончаренко.

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Грошима заманюють до пунктів вакцинації також у Західній Вірджинії. Всім, хто зробить щеплення, роздають по 100 доларів.

У Нью-Йорку імунізують просто в метро і видають тижневий абонемент на проїзд підземкою.

А в парку Вашингтона наливають безкоштовне пиво.

"І схоже заохочувальні методи працюють. Першу дозу вакцини отримали 60% американців, остаточно імунізувати – майже половина населення. А смертність від COVID-19 – тепер найнижча з початку пандемії", – каже Олена Гончаренко.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати змогли зробити 200 млн щеплень від коронавірусу протягом перших 100 днів президентства Джо Байдена.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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