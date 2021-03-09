Вакцинація проти коронавірусу: вже 300 млн людей зробили щеплення

Вже більше трьохсот мільйонів людей по всьому світу зробили щеплення проти коронавірусу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомляється, кампанія по вакцинації стартувала в 116-ти країнах. Всього – 92 мільйони доз – ввели в Сполучених Штатах.
Другий за кількістю – Китай. Там прищепили більше 52 мільйона людей.
Ще понад 40 мільйонів в країнах Євросоюзу.
Тим часом американський медичний регулятор видав нові рекомендації тим, хто прищепився проти COVID-19. Тому американцям, які отримали обидві дози вакцини – вже через два тижні дозволили вільно спілкуватися друг з одним без масок і дотримання дистанції.
Раніше в ВООЗ заявили, що завдяки заходам проти COVID-19 в світі різко знизилася захворюваність на грип.
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