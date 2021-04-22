Вакцинація під час вагітності: вчені заявили про безпечність Pfizer і Moderna

Найбільш частим побічним ефектом вакцини у вагітних була біль в місці ін'єкції

Американські вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech і Moderna не представляють серйозного ризику під час вагітності.

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До такого висновку прийшли вчені, передає CNN.

За інформацією Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, переваги вакцин переважують ризики. Адже вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби.

Також є підвищений ризик несприятливих наслідків, таких як передчасні пологи.

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Найбільш частим побічним ефектом вакцини у вагітних була біль в місці ін'єкції. При цьому вони рідше повідомляли про головний біль, м'язові болі і лихоманку.

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Дослідники говорять, що необхідні більш довгострокові дослідження для оцінки безпечності вакцини від коронавірусу під час вагітності, і що це дослідження має входити у подальше спостереження за великою групою населення, вакцинованої на ранніх термінах вагітності.

Тим часом в Україні почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко разом з мобільною бригадою виїхав на перше вакцинування.

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