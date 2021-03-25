Вакцинний рекорд, туга по Трампу і приборкання Китаю: головні заяви Байдена

Про Росію на прес-конференції не згадували

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дав першу повноформатну прес-конференції в якості глави держави.

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Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви американського президента.

Рекорд по вакцинації

На початку прес-конференції Байден оголосив нову мету для своїх перших 100 днів на посаді – це досягти позначки в 200 млн введених вакцинв Сполучених Штатах. Раніше він ставив за мету в 100 млн вакцин.

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"Я знаю, що це амбітно, вдвічі більша за нашу початкової мету, але жодна інша країна в світі навіть близько не наблизилася до того, що робимо ми. Я вірю, що нам це під силу", – сказав Байден.

Другий строк і "туга" за Трампу

Джо Байден заявив, що має намір боротися за переобрання на пост глави держави в 2024 році, при цьому він не забув згадати свого попередника Дональда Трампа.

"О, Господь, я сумую за ним (Трампу). І відповідь "так". Я планую балотуватися на другий строк. Такі мої очікування", – з посмішкою відповів Джо Байден.

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Нагадаємо, що 78-річний Джо Байден – найстаріший президент США. На момент виборів в 2024 році Байдену буде 81 рік.

Внутрішній розкол в США

Говорячи про напружену ситуацію в країні, Байден заявив, що відповідальність за внутрішньополітичний розкол в країні, лежить насамперед на його супротивниках з Республіканської партії.

"Я думаю, що моїм колегам-республіканцям доведеться вирішувати, хочемо ми працювати разом чи ні. Або ж вони вирішать, що хочуть йти по шляху поділу країни, продовжувати політику розколу. Але я так поступати не стану", – заявив він.

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Виведення військ з Афганістану

Байден дав зрозуміти, що війська США затримаються в Афганістані. Він підкреслив, що його адміністрації буде складно завершити процес виведення військ до 1 травня, як передбачають раніше укладені домовленості з радикальним рухом "Талібан".

"Ми не будемо залишатися довго. Ми підемо. Питання, коли ми підемо ", – сказав Байден.

Північнокорейська загроза

Коментуючи недавні ракетні пуски КНДР, Байден заявив, що Сполучені Штати готові відповісти Північній Кореї на ескалацію напруженості.

При цьому він зазначив, що не виключає дипломатичної взаємодії з КНДР.

"Я готовий до деяких форм дипломатії, але вона повинна бути обумовлена денуклеаризацією в якості підсумкового результату", – сказав Байден.

Китайське питання

Сполучені Штати мають намір активізувати взаємодію з союзниками і партнерами в регіоні, щоб змусити Китай дотримуватися правил, як в торговельній сфері, так і в питанні дотримання прав людини.

"Я зустрівся з нашими союзниками і обговорив, як ми збираємося залучити Китай до відповідальності в регіоні; Австралія, Індія, Японія і Сполучені Штати, так званий чотирикутник", – сказав він.

Нагадаємо, не так давно Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею. Незважаючи на резонанс, питань про Росію на прес-конференції амереканскім президенту не задавали.

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