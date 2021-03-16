Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбувається

Американська біотехнологічна компанія Moderna почала випробування своєї вакцини від коронавірусу на дітях віком від 6 місяців до 12 років.
Про це 16 березня повідомила прес-служба компанії.
До досліджень KidCOVE планують залучити близько 6750 дітей з США і Канади. Їх розділять на дві групи та з проміжком в 28 днів дадуть або дві дози вакцини mRNA-1273, або плацебо – фізичний розчин.
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Причому дітям з Moderna-групи вводитимуть одну з трьох можливих дозувань препарату – 25, 50 або 100 мікрограм в одній ін'єкції. Таке ж саме дозування Управління з харчових продуктів і медикаментів США схвалило для застосування на дорослих пацієнтах в надзвичайній ситуації.
Після цього вчені стежитимуть за реакцією дитячого організму на вакцину, а також за її ефективністю в захисті їх від коронавірусу SARS-CoV-2. Сім'ї учасників дослідження двічі відвідають після кожної ін'єкції, а потім будуть відвідувати щомісяця.
Насьогодні COVID-вакцину Moderna випробовували лише на пацієнтах від 18 років і старше. Чи планують проводити випробування на групі 12-18 років, в компанії не уточнили.
Нагадаємо, що інший виробник вакцини, компанія Pfizer, теж почала дослідження на дітях, але їхнім учасникам 12-15 років. Результати випробувань будуть опубліковані в першій половині цього року.
більше про відчуттях після уколу вакцини Moderna дивіться у відеосюжеті:
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