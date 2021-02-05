Вакцину від COVID-19 отримали стільки людей ж, скільки захворіло: чому це погано

Кількість вакцинованих людей в світі перевищила кількість офіційно зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом в світі.

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Про це на брифінгу 5 лютого заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"В якомусь сенсі це хороша новина і чудове досягнення за такий короткий термін. Але більше трьох чвертей цих щеплень були зроблені всього лише в 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", – зазначив Гебреєсус.

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Він додав, що в майже 130 країнах, де проживають 2,5 мільярда осіб, не було введено ще жодної дози вакцини.

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При цьому деякі країни вже вакцинували більшість свого населення, включно із тою його частиною, якій притаманний нижчий ризик тяжкого перебігу хвороби або смерті.

Гебреєсус визнав, що "уряди всіх країн зобов'язані захищати свій власний народ", але при цьому закликав країни, в яких вакцинація йде швидшими темпами, поділитися вакциною з країнами, яким пощастило менше.

Це прискорить боротьбу з COVID-19 в планетарному масштабі і скоротить шанси на появу нових мутацій коронавірусу.

Нагадаємо, що, за даними Центру системних досліджень і інженерії при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 лютого в світі було зафіксовано понад 105,1 млн випадків зараження коронавірусом.

Крім того, як ми вже писали, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге висловив невпевненість в тому, що вакцина допоможе і від мутованих штамів коронавірусу.

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