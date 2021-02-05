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Вакцину від COVID-19 отримали стільки людей ж, скільки захворіло: чому це погано

5 лютого, 22:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Понад 75% щеплень зробили лише в 10 країнах світу

Кількість вакцинованих людей в світі перевищила кількість офіційно зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом в світі.

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Про це на брифінгу 5 лютого заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"В якомусь сенсі це хороша новина і чудове досягнення за такий короткий термін. Але більше трьох чвертей цих щеплень були зроблені всього лише в 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", – зазначив Гебреєсус.

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Він додав, що в майже 130 країнах, де проживають 2,5 мільярда осіб, не було введено ще жодної дози вакцини.

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При цьому деякі країни вже вакцинували більшість свого населення, включно із тою його частиною, якій притаманний нижчий ризик тяжкого перебігу хвороби або смерті.

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Гебреєсус визнав, що "уряди всіх країн зобов'язані захищати свій власний народ", але при цьому закликав країни, в яких вакцинація йде швидшими темпами, поділитися вакциною з країнами, яким пощастило менше.

Це прискорить боротьбу з COVID-19 в планетарному масштабі і скоротить шанси на появу нових мутацій коронавірусу.

Нагадаємо, що, за даними Центру системних досліджень і інженерії при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 лютого в світі було зафіксовано понад 105,1 млн випадків зараження коронавірусом.

Крім того, як ми вже писали, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге висловив невпевненість в тому, що вакцина допоможе і від мутованих штамів коронавірусу.

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ВООЗ вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Тедрос Аданом Гебреісус

Джерело: Сьогодні

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