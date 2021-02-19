Вакцину Pfizer почали випробувати на вагітних

Вакцини вводять дівчатам від 18 років

Компанії Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини від коронавірусу, яку незабаром очікують в Україні, на вагітних жінках.

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У міжнародному дослідженні беруть участь чотири тисячі вагітних жінок, у яких немає проблем зі здоров'ям, передає The Guardian.

Вакцини вводитимуть дівчатам, які знаходяться на 24-34 тижнях вагітності, від 18 років і старше.

Діти, що народяться в учасниць випробування, перебуватимуть під наглядом лікарів до шестимісячного віку.

Через те, що у вагітних ризик розвитку важкої форми коронавірусу набагато вище, в США рекомендували жінкам, які працюють в сфері підвищеного ризику, вакцинуватися навіть без доказів того, що щеплення безпечні для них.

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Як сказав старший віце-президент Pfizer з клінічних досліджень і розробок вакцин, лікар Вільям Грубер, компанія може отримати результати до четвертого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, Pfizer і AstraZeneca подали документи на реєстрацію своїх COVID-вакцин в Україні.

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