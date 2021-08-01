Вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс

Влітку країни почали більше купувати вакцин, а в 2022 році попит буде ще більшим – у країнах з розвиненою економікою почнуть ревакцинацію

Виробники вакцин переглянули ціни на препарати. Колаж "Сьогодні"

Американські фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna збільшують ціни на вакцини проти коронавірусу. Прайс оновлюють через зростання попиту на препарат.

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Про це повідомила газета Financial Times.

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Згідно з даними ЗМІ, закупівельна ціна вакцин Pfizer для країн ЄС зросла на понад 26%, а препаратів Moderna – майже на 13%.

Як зміняться ціни:

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Одна доза вакцини Pfizer збільшилася з 15,5 до 19,5 євро;

Одна доза Moderna – c 19 до 21,5 євро.

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Як прогнозує FT, у 2022 році попит на вакцини від Pfizer і Moderna продовжить рости в країнах з розвиненою економікою, бо в них почнеться повторна вакцинація.

Раніше ми повідомляли, що в зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі охочі віком від 18 років.

Крім того, в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

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