"Вам пи*дець": Гордон прокоментував результати розмови міністрів США та Росії

Журналіст заявив, що Остін намагався поговорити з Шойгу впродовж усього часу війни

Дмитро Гордон зазначив, що розмова Ллойда Остіна та Сергія Шойгу складалася з двох слів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу – вони поговорили вперше з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. У Пентагоні заявили, що Остін закликав припинити вогонь на території нашої країни.

Український журналіст Дмитро Гордон розповів, що думає про розмову двох міністрів, в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Важлива розмова

"Я думаю, що розмова Остіна складалася з двох слів. "Вам пиз*ець", – сказав він Сергію Шойгу. Маючи конкретно і Сергія Шойгу, і Володимир Путіна, і всю їхню армію, і всю їхню довбану державу. Це я пожартував, звісно, – це мені так хотілося б, щоб Остін сказав", – зазначив журналіст.

За його словами, насправді Остін намагався поговорити з Шойгу протягом усіх цих майже трьох місяців війни, однак у Міноборони Росії не з'єднували міністрів.

"І те, що Шойгу погодився на розмову з Остіним, говорить про одне – справи в них погані, в росіян. Вони (росіяни – ред.) були такі горді і неприступні, поки не отримали конкретно. Тому я думаю, що дипломатія завжди буде мати місце. І чим довше йтиме війна, тим швидше прийде черга дипломатії. І переговори будуть йти на різних рівнях – я не виключаю і вищі рівні. Але розмова відбулася, а про що вона була – знає тільки вузьке коло осіб, які допущені до державних таємниць двох країн".

Нагадаємо, нещодавно відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим. Цікаво, що Остін розповів Рєзнікову про свою розмову з Сергієм Шойгу.

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