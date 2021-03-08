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Верховний суд США прийняв важливе для Трампа рішення щодо виборів

8 березня, 19:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суддя відхилив клопотання екс-президента щодо виборів в штаті Джорджія

Верховний суд США відхилив останній з трьох позовів, які екс-президент Дональд Трамп подав у зв'язку з його поразкою на листопадових президентських виборах.

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Про це повідомляє Reuters.

Трамп вимагав визнати недійсними тисячі відкріпних посвідчень, поданих для голосування в штаті Вісконсин, де республіканець поступився своєму супернику-демократу Джо Байдену не менше ніж на 20 тисяч голосів.

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Проте 8 березня суд відхилив клопотання без будь-яких коментарів.

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22 лютого були відхилені дві інші апеляції – одна з них теж відкидала результати виборів в штаті Вісконсин, а друга – в штаті Пенсильванії, де Трамп теж програв.

Раніше суди нижчої інстанції вже відхилили позови Трампа за цими ж справами, після чого він звернувся до Верховного суду.

Нагадаємо, що Трамп програв Байдену на минулих виборах. Інавгурація нового президента пройшла 20 січня.

Тим часом, Дональд Трамп вже натякнув на можливість своєї участі в наступних виборах голови держави в 2024 році і висловив впевненість, що переможе.

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