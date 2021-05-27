Весело і з розмахом. У США пройшов яскравий випуск академії ВПС (фото і відео)

/ Фото: Flickr
У США пройшла церемонія чергового випуску курсантів академії ВПС – захід проходив з аж ніяк не карантинним розмахом, але з традиційним повітряним парадом.
Про це повідомляє Fox News.
Урочиста церемонія відбулася 26 травня на футбольному стадіоні академії ВПС в місті Колорадо-Спрінгс в штаті Колорадо. Серед небагатьох карантинних обмежень, що діяли, були дистанція між стільцями, на яких сиділи випускники, і обмежена кількість гостей.
/ Фото: Flickr
Випуск складався з 1019 осіб, в тому числі 875 службовців ВВС, 117 службовців Космічних сил і 12 службовців інших військ.
/ Фото: Flickr
Також американську військову академію цьогоріч закінчили 15 іноземних громадян – з Камеруну, Грузії, Македонії, Мадагаскару, Малайзії, Мексики, Пакистану, Перу, Філіппін, Румунії, Шрі-Ланки, Таджикистану, Таїланду і Тунісу.
/ Фото: Flickr
З напутнім словом перед майбутніми військовими виступив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
Завершилася церемонія традиційним підкиданням капелюхів і прольотом винищувачів F-16 пілотажної групи "Буревісник".
Нагадаємо, що ще одна традиція академії Військово-морських сил США – підкорювати на першому році навчання змащений жиром обеліск. Це є символічним тестом на витривалість і командний дух.