Весело і з розмахом. У США пройшов яскравий випуск академії ВПС (фото і відео)

З небагатьох карантинних обмежень на святі були дистанція між стільцями, на яких сиділи випускники, і обмежена кількість гостей

/ Фото: Flickr

У США пройшла церемонія чергового випуску курсантів академії ВПС – захід проходив з аж ніяк не карантинним розмахом, але з традиційним повітряним парадом.

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Про це повідомляє Fox News.

Урочиста церемонія відбулася 26 травня на футбольному стадіоні академії ВПС в місті Колорадо-Спрінгс в штаті Колорадо. Серед небагатьох карантинних обмежень, що діяли, були дистанція між стільцями, на яких сиділи випускники, і обмежена кількість гостей.

/ Фото: Flickr

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Випуск складався з 1019 осіб, в тому числі 875 службовців ВВС, 117 службовців Космічних сил і 12 службовців інших військ.

/ Фото: Flickr

Також американську військову академію цьогоріч закінчили 15 іноземних громадян – з Камеруну, Грузії, Македонії, Мадагаскару, Малайзії, Мексики, Пакистану, Перу, Філіппін, Румунії, Шрі-Ланки, Таджикистану, Таїланду і Тунісу.

Реклама / Фото: Flickr

З напутнім словом перед майбутніми військовими виступив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Завершилася церемонія традиційним підкиданням капелюхів і прольотом винищувачів F-16 пілотажної групи "Буревісник".

Нагадаємо, що ще одна традиція академії Військово-морських сил США – підкорювати на першому році навчання змащений жиром обеліск. Це є символічним тестом на витривалість і командний дух.