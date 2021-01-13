Віце-президент США відмовився відсторонити Трампа від влади

Віце-президент США Майкл Пенс відмовився відсторонити чинного президента Дональда Трампа від влади.

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Про це він повідомив в листі до спікера Палати представників Ненсі Пелосі, передає Reuters.

Пенс виступив проти застосування 25-й поправки для усунення президента Дональда Трампа з посади.

"Я не вірю, що такий образ дій відповідає інтересам нашої нації або відповідає нашій Конституції", – сказав Пенс.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив своїх політичних супротивників в "найбільшому полюванні на відьом" через спроби оголосити йому імпічмент.

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Більш докладно про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".

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