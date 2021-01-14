Відео дня. Посмішка Ненсі Пелосі після вироку Трампу

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів не змогла стримати тріумфальну посмішку під час оголошення рішення про імпічмент президента Дональда Трампа, який сьогодні проголосували в Конгресі.

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Що примітно, Пелосі, як і годиться, була в масці, але за нею не вдалося приховати явне задоволення лідера демократів довгожданою перемогою.

Нагадаємо, увечері 13 січня Палата представників Конгресу США 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трамп. За резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців.

Правда перемога демократів ще не остаточна – тепер за резолюцію повинні проголосувати в Сенаті, а лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що не має наміру до інавгурації Джо Байдена відкликати сенаторів з канікул.

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