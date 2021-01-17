Вікторія Нуланд може стати заступник голови Держдепу: чому це важливо для України

Обраний президент США Джо Байден оголосив імена кандидатів на ключові пости в сфері зовнішньої політики і безпеки.

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Одним із заступників голови Держдепу може стати екс-помічниця держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд , Яка не раз виявляла симпатію української Революції Гідності.

"Сегодня" розповідає все, що про неї відомо, і чому її можливе призначення важливо для України.

Дідусь – з України, бабуся – з Білорусі

Вікторія Нуланд – одна з ключових фігур американської дипломатії на світовій політичній арені. Народилася вона в США, в штаті Коннектикут.

Батько Вікторії Нуланд – професор хірургії та біоетики Єльського університету, письменник Шервин Бернард Нуланд. Дід з боку батька – Мейер Нудельман – єврейського походження, прибув до Америки 18-річним юнаком в 1907 році з містечка Новоселиця Чернівецької області; бабуся – в 1903 році з Новогрудки в Білорусі.

Цікаві факти: була піонервожатою в Одесі і говорить по-російськи

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Вікторія закінчила один з найбільш престижних приватних американських вузів – Університет Брауна, де вивчала російську літературу, політологію та історію. Володіє російською та французькою мовами, трохи говорить по-китайськи.

У біографії Нуланд є цікавий факт, пов'язаний з Україною. Коли Нуланд в 2014 році відвідала Одесу, вона сказала, що в цьому місті вже вдруге. У перший раз майбутня помічниця держсекретаря США приїжджала з американською делегацією в одеський піонертабір "Молода гвардія" влітку 1982 року.

Під час виступу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка студенти запитали Вікторію, чи правда все-таки, що дипломат працювала піонервожатою в одеському таборі "Молода гвардія". Американка пожартувала, сказавши, що у людини, який задав це питання, "дійсно хороші розвіддані". Однак потім Нуланд уточнила, що прекрасно пам'ятає той час і людей.

Особисте життя Вікторії ретельно засекречено, у неї немає сторінок в "Фейсбуці" і "Твіттері". Відомо, що Нуланд одружена з відомим американським істориком, експертом з питань зовнішньої політики і неоконсервативних ідеологом Робертом Каганом. У них двоє дітей – дочка і син.

Кар'єра: від Китаю до України

Кар'єра Вікторії Нуланд стартувала ще в 1985 році в Китаї. Наведемо ключове з її кар'єри за останні 15 років:

з 2005 по 2008 рік при адміністрації президента Джорджа Буша Нуланд займала пост посла США при НАТО

в 2008-2009 роках служила на факультеті Національного військового коледжу.

з лютого 2010 року – спеціальний посланник Держдепартаменту США з питань Договору про звичайні збройні сили в Європі.

в 2011 році політик стала прессекретарем Держдепартаменту.

в 2013 році зайняла посаду помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії.

при Обамі Нуланд грала центральну роль в проведенні політики стосовно України під час і після Майдану 2014 року.

Трампа Нуланд відверто критикувала за його примирення з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нуланд і Революція Переваги

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У 2013 році Нуланд на посаді заступника держсекретаря США відвідала Майдан Незалежності в Києві. Вона поспілкувалася з учасниками Революції Переваги та роздала бутерброди.

"Я була з вами на Майдані, і я ніколи цього не забуду. Я дуже пишаюся, що я – друг України. Ви, українці, зробили величезний прорив – ви пішли в Європу. Ви досягли прогресу, але існує дуже багато викликів і загроз", – сказала під час свого виступу в Києві в 2019 році Нуланд.

До речі, тоді кремлівські ЗМІ звинуватили Нуланд в русофобії і запустили мем про "печеньки Держдепу".

Фото: svoboda.org

Позиція по Україні

Нуланд завжди всіляко підтримувала Україну і критикувала Росію, зокрема, Володимира Путіна, за дії стосовно нашої країни.

"Спочатку ви створюєте заворушення в містах, які були абсолютно мирними всього 2 місяці тому, потім ви залякуєте місцеве населення і проводите фіктивні референдуми про незалежність. (...) Формула Путіна проста: інтервенція за кордоном і репресії будинку ", – говорила тоді Нуланд.

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За її словами, Україна потребує підтримки, але перш за все українці повинні самі для себе все робити.

Нуланд і Мінськ-2

Нуланд проявляла велику активність по Мінським угодам. А на початку 2016 року його кілька разів зустрічалася з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і промовляла плани реалізації політичної частини домовленостей – в тому числі по особливому статусу Донбасу.

Вікторія Нуланд відзначала, що країнам Заходу вдалося ввести "значний і безпрецедентний пакет трансатлантичних і глобальних санкцій у відповідь на події в Криму і на Донбасі".

" Але ми не змогли підтримати цю політику таким чином, щоб збільшити ціну, яку повинен заплатити Путін за те, що він готовий сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити реалізацію угод, досягнутих в Мінську, які він сам підписав, підтвердивши зобов'язання піти з України ", – сказала вона.

Під час своїх візитів до Києва вона говорила про необхідність проголосувати за "мінські" закони. Після приходу до влади Трампа реалізація політичної частини Мінських угод була заморожена. На український напрямок у Вашингтоні прийшов Курт Волкер.

Нуланд і Росія

Нуланд на цей момент знаходиться в чорному списку Росії, що передбачає заборону на в'їзд в цю країну. Чорний список РФ став відповіддю на персональні санкції США проти Росії.

"А що стосується Росії, то думаю, що треба проявити терпіння. Ви бачите, які внутрішні процеси зараз в Україні відбуваються. Якщо Кремль не змінить курс, то Росію чекають великі внутрішні проблеми ", – зазначила Нуланд в одному з інтерв'ю в 2019 році.

Нагадаємо, що 3 листопада в Сполучених Штатах відбулися 59-е президентські вибори. За президентське крісло боролися чинний президент Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

На інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага. Після штурму Капітолію в столиці країни напередодні інавгурації зробили унікальні довготермінові заходи безпеки.

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

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