Винен "Північний потік – 2". Гербст пояснив затримку з призначенням посла США в Україні

У відповідь на "невдале рішення" Байдена щодо російського газопроводу американський сенатор Тед Круз загальмував призначення послів у багато країн

Гербст розповів, через що не призначають посла США в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Призначення нового посла Сполучених Штатів в Україні затримується через рішення президента США Джо Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це заявив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Гербст пояснив, що кожного разу, коли приходить нова американська адміністрація, потрібно багато часу, щоб затвердити послів у різні країни.

"Є ще одна складність у цьому контексті. Я згоден з Україною, як і більшість людей в Конгресі, що рішення Байдена з "Північного потоку – 2" було катастрофою для США, і для Європи теж", – зазначив екс-посол.

Він додав, що у відповідь на "це невдале рішення" сенатор Тед Круз загальмував призначення послів у багато країн, і тому не вдалося швидко призначити американського посла і в Україні.

Джон Гербст також висловив сподівання, що призначення нового посла Сполучених Штатів відбудеться не пізніше кінця цього року.

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Нагадаємо, минулого року на той момент президент США Дональд Трамп запропонував Сенату призначити послом США в Україні генерала у відставці Кіта Дейтона. У вересні 2020-го Сенат схвалив його кандидатуру. Глава сенатського комітету Джим Ріш говорив, що Дейтон відіграватиме важливу роль у зовнішній політиці Америки. Ось тільки до призначення так і не дійшла – в Україну відправили тимчасово Христину Квін.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба називав Кіта Дейтона "класним і дуже крутим мужиком". Він вважав його чудовим варіантом для нашої країни.