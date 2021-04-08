Штат Вірджинія легалізував канабіс і увійшов в історію

Американська Вірджинія стала першим південним штатом США, який легалізував рекреаційну марихуану – за відповідний законопроєкт проголосувала Генеральна асамблея штату.

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Про це повідомляє NBC.

Законодавча ініціатива Демократичної партії передбачає декриміналізацію зберігання до 30 грамів коноплі повнолітніми починаючи вже з липня цього року – це на три роки раніше, ніж передбачалося спочатку.

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Однак інфраструктура для роздрібної торгівлі канабісом у штаті ще не готова – магазини відкриються не раніш ніж 2024 року. На цьому тлі члени Республіканської партії намагалися не допустити легалізації наркотику, щоб уникнути підпільної торгівлі.

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Однак їхні спроби не увінчалися успіхом – і Палата представників, і Сенат Вірджинії прийняли закон того самого дня.

Варто зазначити, що цей закон діє ретроактивно, – тобто злочинці, раніше визнані винними і засуджені за зберігання до 30 грамів марихуани, будуть звільнені.

Цю ініціативу активно просував губернатор Вірджинії демократ Ральф Нортем. Як очікується, він погодить закон, як тільки йому передадуть його на підпис.

Після цього Вірджинія стане 16-м штатом США, який повністю легалізував канабіс, ще в 23 інших дозволена медична марихуана. Раніше ми розбирали, чим відрізняються ці два види, власне, того самого наркотику.

Варто зазначити, що перед своєю перемогою на президентських виборах у США Джо Байден також допустив легалізацію марихуани по всій країні. Активною прихильницею цієї ініціативи є і віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Нагадаємо, що це саме питання виносилося на "референдум", організований президентом України Володимиром Зеленським під час виборів. Хоча міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив різко проти рекреаційного канабісу.

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