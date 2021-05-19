Власники iPhone – цифрові раби: Дуров не здивований співпраці Apple із владою Китаю

Засновник Telegram стверджує, що коли доводиться користуватися телефоном Apple, він ніби занурюється у середньовіччя

Павло Дуров. Фото: facebook.com/durov

Засновник Telegram Павло Дуров вважає, що бізнес-модель компанії Apple заснована на продажу "застарілого обладнання за завищеною ціною", власники iPhone – цифрові раби, а їхнє ПО – середньовіччя. Таким чином він відреагував на статтю у NYT, що Apple співпрацює з урядом Китаю, беручи участь у його цензурі і зливаючи дані користувачів.

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Про це Дуров написав у Telegram.

"Apple дуже ефективно реалізує свою бізнес-модель, засновану на продажу застарілого обладнання за завищеною ціною клієнтам, заблокованим в їх екосистемі. Кожного разу, коли мені доводиться використовувати iPhone для тестування нашого додатку для iOS, я почуваюся, ніби мене відкинуло назад у середньовіччя", – стверджує він.

На думку Дурова, за технічними характеристиками iPhone складно конкурувати з більш сучасними телефонами Android, при цьому він заганяє користувачів у "цифрове рабство", оскільки дозволяє використовувати тільки певні програми.

"Володіння iPhone робить вас цифровим рабом Apple – вам дозволено використовувати тільки ті програми, які Apple дозволяє вам встановлювати через їх App Store, і ви можете використовувати тільки iCloud від Apple" , – пише він.

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Дуров додає, що не здивований співпраці Apple з Китаєм.

"Не дивно, що тоталітарний підхід Apple так цінується Комуністичною партією Китаю, яка – завдяки Apple – тепер має повний контроль над програмами та даними всіх своїх громадян, які покладаються на iPhone", – зазначив він.

Днями в The New York Times вийшов матеріал про те, що Apple нібито надає дані своїх користувачів уряду Китаю.

Джерела видання стверджують, що компанія приймає умови уряду КНР і зберігає дані китайських користувачів на серверах всередині країни, блокує неугодні владі додатки в AppStore і практично не перешкоджає доступу китайського уряду до електронної пошти, фотографій, документів, контактів і геолокації жителів Китаю.

При цьому сама Apple каже, що просто дотримується законів Китаю, але робить усе можливе, щоб гарантувати безпеку даних клієнтів.

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Нагадаємо, раніше Дуров "розніс" Facebook, заявивши, що той витрачає мільярди доларів, намагаючись наздогнати Telegram, який нібито є серйозною проблемою для корпорації і її продукту WhatsApp.