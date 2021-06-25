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Колапс будівлі у Флориді – число загиблих зросло, моторошне відео зсередини будинку

25 червня 2021 17:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кількість зниклих без вести за ніч збільшилися ще на 60 осіб – влада сподівається, що хоч хтось з них вижив

Під завалами в Серфсайд можуть бути громадяни Уругваю, Парагваю, Аргентини та Венесуели. REUTERS/Marco Bello

Під завалами в Серфсайд можуть бути громадяни Уругваю, Парагваю, Аргентини та Венесуели. REUTERS/Marco Bello

В американській Флориді зростає кількість жертв часткового обвалення багатоповерхового будинку в місті Серфсайд – наразі їхнє число сягнуло чотирьох.

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Про це повідомляє CNN.

Три тіла дістали з-під завалів в день трагедії, 24 червня, а четверте – ранком наступного дня.

Очільниця округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава уточнила, що кількість зниклих без вести теж збільшилася з початкових 99 до 159 осіб.

"Я хочу бути дуже точною щодо цифр. Вони дуже динамічні", – сказала мер.

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Серед зниклих можуть бути громадяни Уругваю, Парагваю, Аргентини та Венесуели. Про наявність серед них українців не повідомляється.

Чи можуть під завалами бути громадяни України, невідомо. Фото: Reuters

Чи можуть під завалами бути громадяни України, невідомо. Фото: Reuters

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Пошук тих, хто вижив, триває – їх шукають за допомогою службових собак, а також спеціальних пристроїв для прослуховування через уламки.

Незважаючи на те, скільки часу минуло після трагедії, місцева влада сподівається, що під уламками залишаються живі люди, стверджує представника адміністрації Майамі-Дейд Рейчел Джонсон.

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На жаль, живими з-під завалів дістали поки що лише двох осіб, але про їхній стан нічого невідомо. Ще 35 були евакуйовані із вцілілої частини 12-поверхового житлового комплексу Champlain Towers South.

Причина обвалення все ще залишається невідомою.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вже підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації у Флориді і розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.

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