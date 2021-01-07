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Під час штурму Капітолію поліція затримала понад 20 осіб (фото)

7 січня, 01:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поліція провела зачистку Капітолії від прихильників Трампа

У США поліція затримала 20 учасників протесту, які штурмували Капітолій.

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Про це повідомляє CNN.

Операція по затриманню була завершена перед настанням оголошеної владою комендантської години.

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Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

Також ми писали про те, що демократи звернулися до віце-президенту США Майклу пенсії з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і відсторонити чинного президента Дональда Трампа від влади.

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США вибори у США Капітолій
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