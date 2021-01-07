Під час штурму Капітолію поліція затримала понад 20 осіб (фото)

У США поліція затримала 20 учасників протесту, які штурмували Капітолій.
Про це повідомляє CNN.
Операція по затриманню була завершена перед настанням оголошеної владою комендантської години.
Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.
Також ми писали про те, що демократи звернулися до віце-президенту США Майклу пенсії з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і відсторонити чинного президента Дональда Трампа від влади.
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