Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня

В першу чергу будуть вакцинувати діючих військових

Всі солдати діючих служби США пройдуть вакцинацію від коронавірусу до 15 грудня. Про це заявили в армії.

Про це повідомляє NBC News.

Питання життя та смерті

Генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дингл заявив, що це питання життя і смерті.

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"Це буквально питання життя і смерті для наших солдатів, їх сімей та спільнот, в яких ми живемо", – заявив він.

Він також зазначив, що обов'язкову вакцинацію для солдатів вводять через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Кількість випадків захворювання і смертей продовжують викликати занепокоєння у міру поширення варіанту" Дельта ", що робить захист військ за допомогою обов'язкової вакцинації пріоритетом здоров'я і готовності для всієї армії", – говорить Дингл.

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В першу чергу будуть вакцинувати діючих військових, а підрозділи резерву і національної гвардії будуть повністю вакциновані до 30 червня 2022 року.

Вакцинація для військових США

Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III в серпні видав указ, розпорядчих обов'язкову вакцинацію для військовослужбовців. Він доручив секретарям різних видів збройних сил встановить амбітні терміни реалізації і регулярно звітувати в завершенні вакцинації. У заяву армії говориться, що військовослужбовці, які відмовляються від вакцини, спочатку отримають раду від свого начальства пройти вакцинацію. Якщо вони не отримають звільнення від вакцинації за медичними, релігійним або адміністративних міркувань, то можуть бути звільнені або піддані дисциплінарному стягненню.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 вересня на своєму засіданні оновив правила карантину в Україні. Зокрема, вакциновані особи отримають ряд привілеїв і зможуть уникнути жорстких обмежень. ц постанова опублікована на сайті Кабміну і вступить в силу через сім днів.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України .