Волкера звинуватили у лобіюванні інтересів "Північного потоку – 2". Що він відповів

Дипломат повідомив, що був здивований, коли почув, що він нібито працює проти інтересів України

Волкер заперечує, що лобіює інтереси проекту "Північний потік-2" / Фото: Getty Images

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не лобіює інтереси проекту "Північний потік-2".

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я був здивований прочитати цього ранку, що я працюю проти інтересів України. Це неправда. Я не лобіюю "Північний потік-2", і мої погляди щодо "Північного потоку-2" досить добре відомі. Я дуже відверто публічно висловлювався про протидію проекту, я писав про це", – сказав Волкер.

Він підкреслив, що його позиція по "Північному потоку 2" дуже добре документована.

"Це правда, що "Північний потік-2" найняла BGR, щоб представляти їх у Вашингтоні. Але я не причетний до цього. Насправді я не причетний саме тому, що вони "викреслили мене" у зв'язку з моїми поглядами на "Північний потік-2". Записи ясні, ви можете звернутися до них. У BGR є одна людина, яка робить це", – пояснив Волкер.

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Він також зазначив, що не знає природи чуток, які виникли. Волкер підкреслив, що вважає "Північний потік-2" політичним проектом Росії для того, щоб обійти Україну.

"Коли я працював із адміністрацією Трампа, ми впровадили санкції, вимагали посилити санкції. І я вважаю, що його все ще можна зупинити. Але адміністрація Байдена наразі вирішила, що проект переважно завершено і що намагання блокувати його далі завдає шкоди відносинам із Німеччиною, що дуже розчаровує. Я вважаю, що це можна було робити, але є, що є", – додав Волкер.

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На запитання про те, чому адміністрація президента США Джозефа Байдена не продовжила санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", Волкер зазначив, що адміністрація пояснила це тим, що трубопровід значною мірою завершено і його неможливо зупинити, не зашкодивши відносинам із Німеччиною.

На думку Волкера, США ще могли б ввести санкції проти "Північного потоку-2".

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"Я гадаю, що це ще можна зробити. Але я гадаю, що адміністрація ясно дала зрозуміти, що вона збирається скасувати санкції. Я не думаю, що вони змінять свою думку", – зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до США через "Північний потік – 2".

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