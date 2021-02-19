Відновлення G8 не буде: у Байдена не хочуть кликати Путіна

У Білому домі назвали причину, з якої не хочуть запрошувати Росію на саміти "Великої сімки"

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує запрошувати Росію приєднатися до групи "Великої сімки" та відновлювати формат G8, як це раніше неодноразово робив його попередник Дональд Трамп.

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Про це, як повідомляє Reuters, на брифінгу 19 лютого заявила прес-секретар Білого дому Джен Джен Псакі.

"Я не думаю, що ми повторюватимемо старі запрошення для Росії або робитимемо нові", – сказала вона.

Псакі уточнила, що запрошення приєднатися до G7 має бути зроблено в партнерстві з іншими країнами-учасницями – Японією, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Італією та Канадою.

19 лютого пройшов перший саміт лідерів країн "Великої сімки" – через коронавірусну пандемію цього року захід проходив в онлайн-форматі. Для Байдена це стало першим міжнародним заходом після вступу на посаду.

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Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/REUTERS В тренді США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

На зустрічі президент США оголосив про рішення виділити 4 млрд доларів на допомогу з закупівлі вакцин від COVID-19 для 92 бідних країн і таких, що розвиваються, за допомогою міжнародного механізму COVAX.

Ці гроші будуть розділені порівну: на субсидування закупівлі вакцин і на розширення обсягів виробництва і постачання вакцин протягом найближчих двох років. При цьому перші 500 млн можуть бути перераховані вже найближчим часом.

Після цього лідери країн взяли участь – теж віртуально – у Мюнхенській конференції з безпеки. Більше про заяви США читайте: "Америка повернулася". Головне з виступу Байдена на МКБ-2021".

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