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Вчасно відрадили: Трамп хотів штурмувати Капітолій разом з протестувальниками

16 січня, 02:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Агенти секретної служби безпеки не могли гарантувати йому безпеку

Чинний президент США Дональд Трамп хотів підтримати протестувальників, які штурмували Капітолій 6 січня, де повинні були оголосити переможця на виборах демократа Джо Байдена.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, Трамп хотів приєднатися до мітингувальників, щоб показати їм свою підтримку.

Однак агенти секретної служби США попередили Трампа, що вони не зможуть гарантувати йому безпеку в такому випадку.

"Трамп заспокоївся і замість цього сів навпочіпки в Білому домі, щоб подивитися по телебаченню кадри масових заворушень, в організації яких він звинувачується", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Нижня палата Конгресу США – Палата представників, 231 голосом прийняла рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.

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Також нагадаємо, що влада Нью-Йорка більше не вестимуть справи з компанією президента США Дональда Трампа через його причетність до безладів в Капітолії.

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США протести Дональд Трамп
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