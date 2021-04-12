Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. США

Війська Росії біля кордонів України: Блінкен їде в штаб-квартиру НАТО

12 квітня, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Голова Держдепу приєднається в Брюсселі до міністра оборони США

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен маэ намір цього тижня відвідати Брюссель, щоб обговорити в штаб-квартирі НАТО дії Росії, спрямовані проти України, а також ситуацію з Іраном і Афганістаном.

Реклама

Про це повідомив неназваний американський чиновник, передає Reuters.

Джерело агентства не надало додаткових подробиць поїздки. Відомо тільки, що Блінкен приєднається в Брюсселі до міністра оборони США Ллойда Остіна, візит якого до Європи почався в суботу.

Остін також повинен відвідати штаб-квартиру НАТО у Бельгії на тлі зростання напруженості в зв'язку з діями Росії біля східних кордонів України, де Кремль, за деякими даними, зібрав більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли він анексував Крим.

Минулого тижня Пентагон повідомив, що Остін у рамках поїздки крім Брюсселя відвідає також Ізраїль, Німеччину і Велику Британію.

Реклама

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Росія продовжить агресивні дії на Донбасі, то їй доведеться мати справу з наслідками.

В тренді
Критикував Путіна. Суд в Лондоні визнав смерть топменеджера "Аерофлоту" Глушкова вбивством

Ми також повідомляли, що Велика Британія і Сполучені Штати рішуче виступають проти кампанії Росії з дестабілізації України.

Як довго триватиме локдаун? Про транспортні секрети Києва й облом зі спецпропусками – у новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США НАТО Донбас кордон України
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонів
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонівУкраїна
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
Волкер пояснив, чому Путін
Волкер пояснив, чому Путін "погрожує війною" УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти