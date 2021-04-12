Війська Росії біля кордонів України: Блінкен їде в штаб-квартиру НАТО

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен маэ намір цього тижня відвідати Брюссель, щоб обговорити в штаб-квартирі НАТО дії Росії, спрямовані проти України, а також ситуацію з Іраном і Афганістаном.
Про це повідомив неназваний американський чиновник, передає Reuters.
Джерело агентства не надало додаткових подробиць поїздки. Відомо тільки, що Блінкен приєднається в Брюсселі до міністра оборони США Ллойда Остіна, візит якого до Європи почався в суботу.
Остін також повинен відвідати штаб-квартиру НАТО у Бельгії на тлі зростання напруженості в зв'язку з діями Росії біля східних кордонів України, де Кремль, за деякими даними, зібрав більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли він анексував Крим.
Минулого тижня Пентагон повідомив, що Остін у рамках поїздки крім Брюсселя відвідає також Ізраїль, Німеччину і Велику Британію.
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Росія продовжить агресивні дії на Донбасі, то їй доведеться мати справу з наслідками.
Ми також повідомляли, що Велика Британія і Сполучені Штати рішуче виступають проти кампанії Росії з дестабілізації України.
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