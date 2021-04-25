Війська США і НАТО покидають Афганістан

Бази передадуть військовим Афганістану – США і НАТО дійшли висновку, що вони самі зможуть протистояти загрозам

У неділю, 25 квітня, США і НАТО почали виводити війська з Афганістану, через 20 років після початку військового вторгнення через теракт, здійснений "Аль-Каїдою" 11 вересня 2001 року.

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Про це заявив в ході конференції в Кабулі командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер.

"Ми почали здійснювати виведення з ряду баз", – сказав він.

За словами Міллера, військові передадуть всі свої бази військовим Афганістану. НАТО і США дійшли висновку, що місцеві сили самі можуть протистояти загрозам.

Відзначимо, що раніше адміністрація США оголосила, що з 1 травня до 11 вересня виведе свої війська. Відведення буде йти в повній координації з союзниками і партнерами.

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За останніми даними, в Афганістані перебувають 2500 військових США. Ще близько 7000 військових дислоковані в країні в основному з країн НАТО, а також з Австралії, Нової Зеландії та Грузії.

Раніше ми повідомляли, що вивести американських військових з цієї країни обіцяли і попередники Байдена – зокрема республіканець Дональд Трамп і демократ Барак Обама.

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