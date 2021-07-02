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Біля Гаваїв впав Boeing: які були останні слова пілотів

2 липня 2021 17:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Літак логістичної компанії Rhodes Express вилетів з Гонолулу, але незабаром подав сигнал про несправність двигуна і приземлився на воду

Авіалайнер Boeing. Ілюстрація

Авіалайнер Boeing. Ілюстрація / Фото: AFP

Вантажний літак Boeing 737 здійснив екстрену посадку в океан у Гаваїв в США.

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Про це повідомляє CNBC.

Літак рейсу N810TA логістичної Rhodes Express вилетів з Гонолулу, але незабаром після цього пілоти повідомили про несправність з двигуном.

Інцидент стався вранці 2 липня за місцевим часом в декількох кілометрах від аеропорту "Калаелоа" на острові Оаху. Після цього оперативно почали рятувальну операцію.

"Пілоти повідомили про несправність двигуна і намагалися повернутися до Гонолулу, але були змушені посадити літак на воду. За попередньою інформацією, берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу", – заявили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.

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Обидва пілоти були госпіталізовані, але про їхній стан поки що немає інформації.

Відомство і Національна рада з безпеки на транспорті почали спільне розслідування.

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Журналісти підкреслюють, що літак, який зазнав аварії, був відмінним від моделі 737 Max, лайнери яких впали в 2018 і 2019 роках.

Нагадаємо, що 9 січня в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, що виконував рейс зі столиці Джакарти в Понтіанак. На борту знаходилися 62 особи – всі вони загинули.

Також ми писали про авіакатастрофу літак компанії South Supreme Airlines в Південному Судані, яка сталася в березні. Загинули всі 10 осіб, що знаходилися на борту.

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