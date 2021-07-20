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Можливі три світові рекорди. Мільярдер Джефф Безос полетів у космос – онлайн-трансляція

20 липня 2021 15:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Це 16-й запуск New Shepard і перша місія з повним екіпажем з чотирьох осіб

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії / Фото: REUTERS

Мільярдер Джефф Безос здійснив 20 липня свій перший політ у космос на ракетній системі New Shepard в рамках місії NS-16.

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Запуск транслюється в прямому ефірі:

З Безосом летить його брат Марк, учасниця програми підготовки астронавтів 82-річна льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Демен (комерційний клієнт).

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Очікується, що політ встановить щонайменше три світові рекорди: в космосі побувають наймолодший і найстарший астронавт, а також найбагатший (Джефф Безос).

Раніше британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив 11 липня свій перший політ у космос, ставши першим мільярдером на орбіті Землі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса. Разом з Бренсоном на орбіту Землі вирушили п'ять інших членів екіпажу – два професійних пілоти і троє топ-менеджерів Virgin Galactic. Після цього компанія планує відкрити еру космічного туризму – 250 тис. доларів депозиту за квитки внесли вже близько 600 осіб.

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