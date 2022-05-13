Обурливо! Син Трампа вирішив помститися Україні за лендліз фотожабою із Зеленським

Дональд Трамп-молодший назвав лендліз "відкатом великій війні та корумпованим політикам"

Дональд Трамп-молодший висловився про підписання ленд-лізу для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший різко висловився про підписання лендлізу для України. Також він опублікував фото президента Володимира Зеленського у купальнику. Поруч із ним на картинці стояв чинний глава США Джо Байден.

Відповідне фото Дональд Трамп-молодший розмістив на своїй сторінці у Instagram.

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"$40 000 000 000,00! В Україні йде дощ, доки американці страждають, а у нас нестача дитячих сумішей. Чудова робота, хлопці. Мінімум 7 доларів із них підуть на допомогу справжнім українцям. Решта – відкат великій війні та корумпованим політикам", – написав син Дональда Трампа.

Скріншот публікації

Лендліз для України

Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про лендліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.

мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною. На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про лендліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.

сказано, що закон "Про лендліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони. Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" через засоби відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну й надалі.

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