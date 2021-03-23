Русский
$ 27,69
33,01
  1. Світові новини
  2. США

Вперше в історії: в США почався суд над громадянином КНДР

23 березня, 15:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мун Чхоль Мен був екстрадований з Малайзії 20 березня

У США помістили під варту громадянина Північної Кореї, раніше екстрадованого з Малайзії, що є прецедентом для історії.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Мун Чхоль Мен став першим північнокорейцем, якого екстрадували за ордером США. Це сталося після того, як суд Малайзії відхилив його апеляцію, в якому той називав кримінальне переслідування в США політично мотивованим.

ФБР помістила його під варту ще 20 березня. Його утримують у Вашингтоні.

Читайте також: Відрікся від ідеалів чучхе: топ-дипломат КНДР втік до Південної Кореї

Реклама

Ордер на арешт Мена Федеральний суд Вашингтона видав 2 травня 2019 року. Його звинувачують у відмиванні грошей через підставні компанії і за допомогою підроблених документів – таким чином кореєць добув 1,5 млн доларів.

В тренді
Пропаганда в Білорусі пробила дно: на ТБ показали опозиціонерів поруч зі щурами (відео)

Гроші він витрачав на поставки предметів розкоші до Північної Кореї з Сінгапуру в порушення санкцій ООН – цим він займався до свого переїзду з КНДР в Малайзію в 2008 році. А в 2019 році він був заарештований в Малайзії за запитом США.

Через екстрадиції чоловіка КНДР розірвала дипломатичні відносини з Малайзією.

Нагадаємо, в минулому місяці США звинуватили трьох хакерів з КНДР в великих множинні х кібератаки на американські компанії з метою заволодіння грошима та криптовалюта на суму понад 1,3 мільярда доларів.

Відео: Сьогодні

Ми також писали, що в жовтні, ще до перемоги на президентських виборах в США, Джо Байден висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити питання ядерного роззброєння.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США КНДР відмивання грошей Північна Корея екстрадиція
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у Росії
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у РосіїСША
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбувається
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбуваєтьсяСША
"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19США
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцю
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцюЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти