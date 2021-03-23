Вперше в історії: в США почався суд над громадянином КНДР

У США помістили під варту громадянина Північної Кореї, раніше екстрадованого з Малайзії, що є прецедентом для історії.

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Про це повідомляє Reuters.

Мун Чхоль Мен став першим північнокорейцем, якого екстрадували за ордером США. Це сталося після того, як суд Малайзії відхилив його апеляцію, в якому той називав кримінальне переслідування в США політично мотивованим.

ФБР помістила його під варту ще 20 березня. Його утримують у Вашингтоні.

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Ордер на арешт Мена Федеральний суд Вашингтона видав 2 травня 2019 року. Його звинувачують у відмиванні грошей через підставні компанії і за допомогою підроблених документів – таким чином кореєць добув 1,5 млн доларів.

Гроші він витрачав на поставки предметів розкоші до Північної Кореї з Сінгапуру в порушення санкцій ООН – цим він займався до свого переїзду з КНДР в Малайзію в 2008 році. А в 2019 році він був заарештований в Малайзії за запитом США.

Через екстрадиції чоловіка КНДР розірвала дипломатичні відносини з Малайзією.

Нагадаємо, в минулому місяці США звинуватили трьох хакерів з КНДР в великих множинні х кібератаки на американські компанії з метою заволодіння грошима та криптовалюта на суму понад 1,3 мільярда доларів.

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Ми також писали, що в жовтні, ще до перемоги на президентських виборах в США, Джо Байден висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити питання ядерного роззброєння.

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