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Всі ми звикнемо до COVID-19. Глава Pfizer передрік світу нормальне життя

15 квітня, 23:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Люди в усьому світі вакцинуватимуться від коронавірусної інфекції і житимуть нормально, наскільки це можливо

Світ зможе повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу тільки до осені цього року, а сам вірус буде для людей безпечніше грипу.

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Про це в інтерв'ю виданню Handelsblatt розповів голова правління і генеральний директор компанії Pfizer, яка спільно з компаній BioNTech розробила COVID-вакцину Альберт Бурла.

"COVID-19 стане свого роду грипом. Ми робитимемо щеплення і нормально житимемо, наскільки це можливо", – вважає він.

За останньою статистикою, у світі зафіксовано 138 млн випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 2,97 млн людей. Водночас побороли хворобу 78,8 млн хворих.

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У світі вакцину проти COVID-19 отримали вже понад 841 млн осіб, тільки за останню добу вакцинувалися 14,6 млн. Повну вакцинацію пройшли 185 млн громадян (2,4% населення).

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Як заявив директор Pfizer Альберт Бурла, людям, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом Pfizer, через деякий час доведеться прийняти не дві, а три ін'єкції для підтримки імунітету.

Тим часом в Україні ситуація з вакцинацією невтішна – 14 квітня вакцину отримали тільки 744 людини, а в Черкаській області не зробили і зовсім жодного щеплення. Вакцинація там призупинилася ще 10 квітня.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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