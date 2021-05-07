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Зустріч Байдена і Путіна. Як ситуація на кордонах України може позначитися на переговорах

7 травня, 21:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікується, що зустріч президентів США і Росії все-таки відбудеться в червні, але точної дати все ще немає

Джо Байден і Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Джо Байден і Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден планує найближчим часом зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, однак, точна дата і місце зустрічі поки не визначені.

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Про це він сказав журналістам в Білому домі, передає Reuters.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити (провести зустріч – Ред.). У нас немає конкретного часу або місця. Над цим працюють", – зазначив Байден.

Водночас на питання журналістів, як нарощування військ РФ на кордонах України впливає на його бажання зустрітися з Путіним, він відповів: "Це не впливає на моє бажання зустрітися один на один, і ви помітите, що раніше у нього було більше військ. Він відкликав війська" .

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва пообіцяв Україні посилення військової підтримки від Америки, а також запевнив, що Росію чекають серйозні наслідки, якщо буде нова ескалація конфлікту.

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Незважаючи на те що Росія частково відвела свої війська від кордону з Україною і з окупованого Криму, загроза української безпеки зберігається, тому США розглядають можливість збільшення наданої Києву підтримки.

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