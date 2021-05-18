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Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США

18 травня, 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Білому домі чекають, що Байден і Путін можуть провести зустріч найближчим часом

Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна пройде в найближчі тижні.

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Про це під час візиту до Ісландії заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє ісландський портал Frettabladid.

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в найближчі тижні", – зазначив він.

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Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Однак держсекретар не назвав місце можливої зустрічі.

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Раніше в Кремлі заявили, що Америка пропонує провести переговори в одній з європейських країн. Поки що про готовність прийняти у себе президентів США і Росії заявили Австрія, Фінляндія і Чехія.

Нагадаємо, що після недавньої розмови президентів двох країн у Білому домі попередили, що Америка продовжить тиск на РФ і не відмовиться від нових, більш жорстких санкцій.

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