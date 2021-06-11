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Зустріч Байдена і Путіна. Спільної прес-конференції не буде

11 червня 2021 17:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американський і російський президенти поки не планують робити спільні заяви за підсумками саміту

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві наступного тижня.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб США.

Але офіційні особи США, які готують зустріч, повідомили, що планують обговорювати деталі, структуру і формат саміту з російськими колегами за годинни до його початку.

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Радник з національної безпеки Джейк Салліван раніше на цьому тижні повідомив, що такі деталі, як спільна прес-конференція, все ще обговорюються.

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"Все це ще опрацьовується", – сказав він.

Раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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