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Зустріч з Путіним ні на що не вплине – Байден про ставлення до Європи

6 червня, 14:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Американський лідер запевняє, що його поїздка покликана об'єднати світові демократії

Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те, чим завершиться зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, американський лідер в будь-якому разі продовжить підтримувати Європу і її цінності.

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Байден запевняє, що він готовий виступити проти Путіна зі своїми європейськими союзниками, передає Le Figaro.

"Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на майбутні шкідливі дії. Під час нашої зустрічі я ще раз підкреслю прихильність Сполучених Штатів, Європи і демократій, прихильних одним і тим же принципам, захисту гідності та прав людини", – заявив Байден.

Він також підкреслив, що Путін знає про його позицію.

Нагадаємо, 9 червня американський президент відправиться в Європу. Там він відвідає саміти G7 і НАТО, а 16 червня в Женеві зустрінеться з Путіним.

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Тим часом співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вважає, що інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

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