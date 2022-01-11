Вторгнення в Україну переноситься? ЗМІ дізналися про несподівану проблему для військ Путіна

Росія перекинула до кордонів України ударні гелікоптери

Путіну усі плани зламала погода. Колаж "Сьогодні"

Росія посилює своє військо поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами. Проте плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Про це пише американська газета The New York Times.

У США очікують, що Росія збільшить кількість військ поблизу України від 100 тис. до 175 тис. солдатів. Водночас, чиновники з американської адміністрації кажуть, що поки перекидання військ сповільнилося, росіяни перекидають туди ударні та транспортні вертольоти.

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Американські чиновники зазначають, що вертольоти, а також винищувачі, що знаходяться поблизу кордонів, були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну.

Напад у січні скасовується?

Офіційні особи у США відзначають один цікавий момент – для вторгнення Росії в Україні є певний період через погодні умови. Суть у тому, що якби зберігалася суха та морозна погода, це дозволило б наземній техніці агресора легко пересуватися. Але, як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо воно дійсно планувалося (раніше говорилося про вторгненні у січні).

У зв'язку із цими несподіваними для РФ проблемами адміністрація Байдена навіть залучила метеорологів, щоб зрозуміти, якою буде погода в районі України найближчими тижнями. Це відповість на питання, коли будуть найсприятливіші для Росії погодні умови, щоб здійснити вторгнення.

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Ситуація з російською загрозою для України