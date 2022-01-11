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СЬОГОДНІ Світові новини США

Вторгнення в Україну переноситься? ЗМІ дізналися про несподівану проблему для військ Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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11 січня, 13:37
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Росія перекинула до кордонів України ударні гелікоптери
Путіну усі плани зламала погода. Колаж "Сьогодні"
Путіну усі плани зламала погода. Колаж "Сьогодні"

Росія посилює своє військо поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами. Проте плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Про це пише американська газета The New York Times.

У США очікують, що Росія збільшить кількість військ поблизу України від 100 тис. до 175 тис. солдатів. Водночас, чиновники з американської адміністрації кажуть, що поки перекидання військ сповільнилося, росіяни перекидають туди ударні та транспортні вертольоти.

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Американські чиновники зазначають, що вертольоти, а також винищувачі, що знаходяться поблизу кордонів, були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну.

Напад у січні скасовується?

Офіційні особи у США відзначають один цікавий момент – для вторгнення Росії в Україні є певний період через погодні умови. Суть у тому, що якби зберігалася суха та морозна погода, це дозволило б наземній техніці агресора легко пересуватися. Але, як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо воно дійсно планувалося (раніше говорилося про вторгненні у січні).

У зв'язку із цими несподіваними для РФ проблемами адміністрація Байдена навіть залучила метеорологів, щоб зрозуміти, якою буде погода в районі України найближчими тижнями. Це відповість на питання, коли будуть найсприятливіші для Росії погодні умови, щоб здійснити вторгнення.

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Ситуація з російською загрозою для України

  • Днями The New York Times писала, що РФ стягує війська до кордонів України з трьох сторін та опублікувала карту. На думку американських експертів, ці війська становлять реальну загрозу серйозної ескалації конфлікту з Україною та "відкриття Москвою нового фронту".
  • Ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає фейком концентрацію військ Росії біля кордонів України, якою залякували українське суспільство в останні місяці. За його словами, за останні місяці на кордоні не змінилося нічого в таких масштабах, що дало б можливість Путіну зробити великомасштабний наступ на Україну.
  • А ось політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією. Він розповів, від чого залежить, як швидко прийде війна.
  • Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявляв, що єдиний спосіб стримати Росію – це "пекельні" санкції.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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