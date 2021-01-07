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"Ви не перемогли": Пенс жорстко звернувся до прихильників Трампа

7 січня, 03:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами Пенса, перемагає завжди свобода

Віце-президент Майкл Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень в Капітолії США.

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Про це повідомляє CNN.

"Сьогодні ми захищали наш Капітолій. Ми завжди будемо вдячні. Чоловікам і жінкам, які залишилися на своєму посту, щоб захистити це історичне місце", – сказав Пенс.

За його словами, насильство ніколи не перемагає.

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"Ті, хто сьогодні влаштував хаос в нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода. Це все ще будинок народу. Коли ми знову зберемося в цьому залі, світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії", – додав Пенс.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

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США вибори у США майкл пенс
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