"Ви не перемогли": Пенс жорстко звернувся до прихильників Трампа

Віце-президент Майкл Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень в Капітолії США.
Про це повідомляє CNN.
"Сьогодні ми захищали наш Капітолій. Ми завжди будемо вдячні. Чоловікам і жінкам, які залишилися на своєму посту, щоб захистити це історичне місце", – сказав Пенс.
За його словами, насильство ніколи не перемагає.
"Ті, хто сьогодні влаштував хаос в нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода. Це все ще будинок народу. Коли ми знову зберемося в цьому залі, світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії", – додав Пенс.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.
Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.
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